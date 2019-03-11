В плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился первый раунд. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок первого раунда плей-офф КХЛ?»



Варианты ответов:



— Сергей Шумаков («Авангард»)

— Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)

— Александр Кадейкин («Салават Юлаев»)

— Мэттью Фрэттин («Барыс»)

— Стаффан Кронвалль («Локомотив»)

— Филип Хольм («Торпедо»)

— Михаил Григоренко (ЦСКА)

— Патрик Закриссон («Динамо» М)

— Коди Франсон («Авангард»)

— Никита Гусев (СКА)

— Александр Ерёменко («Динамо» М)

— Дэн Секстон («Автомобилист»)

— Юлиус Гудачек («Спартак»)

— Кто-то другой.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.