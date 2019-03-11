В плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился первый раунд. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок первого раунда плей-офф КХЛ?»
Варианты ответов:
— Сергей Шумаков («Авангард»)
— Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)
— Александр Кадейкин («Салават Юлаев»)
— Мэттью Фрэттин («Барыс»)
— Стаффан Кронвалль («Локомотив»)
— Филип Хольм («Торпедо»)
— Михаил Григоренко (ЦСКА)
— Патрик Закриссон («Динамо» М)
— Коди Франсон («Авангард»)
— Никита Гусев (СКА)
— Александр Ерёменко («Динамо» М)
— Дэн Секстон («Автомобилист»)
— Юлиус Гудачек («Спартак»)
— Кто-то другой.
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.