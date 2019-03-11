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Токкетт — о борьбе за плей-офф: «Аризоне» нельзя откидываться на спинку кресла

Токкетт — о борьбе за плей-офф: «Аризоне» нельзя откидываться на спинку кресла
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Главный тренер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Рик Токкет поделился мнением о шансах клуба на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Теперь нельзя отдыхать и откидываться на спинку кресла. Эй, да мы же дали себе шанс вернуться в гонку за плей-офф и теперь сами контролируем свою судьбу! Но расслабляться нельзя. Надо перезарядиться, хорошо потренироваться и отправляться в Чикаго», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

«Койотс» в этом сезоне имеют шанс выйти в плей-офф впервые с 2012 года. «Аризона» одержала восемь побед в девяти матчах и на расстояние одного очка приблизилась к «Миннесоте», которая провела на одну встречу больше. «Аризона» набрала 12 очков из 14 возможных по ходу домашней серии, которая стала для команды самой успешной с переезда в Аризону в 1996 году.

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