Морозова: полные трибуны на финале Универсиады — очень круто

Вратарь женской студенческой сборной Надежда Морозова подвела итоги финального матча Универсиады с командой Канады (2:0).



«Поединок был очень сложным, канадки давили, особенно во втором периоде, спасибо команде, что помогла мне сохранить ворота в неприкосновенности, сами выстояли, поднажали, выполнили установку тренера и забили. Спасибо всем, в том числе тренерам за то, что доверяют мне. Во втором периоде было тяжело, но у меня работа такая — сделать все, чтобы команда не почувствовала, что я нервничаю, приходится сохранять спокойствие и делать вид, что у меня все нормально. Это мое любимое дело, и я старалась сделать все, чтобы девчонки не расстраивались лишний раз, не волновались и поднажали сами.



Нам всем безумно понравилось на „Кристалл-Арене“, атмосфера была просто нереальная, спасибо всем болельщикам, что пришли. Полные трибуны — это было очень круто», — цитирует Морозову официальный сайт ФХР.



Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады