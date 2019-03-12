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«Коламбус» уступил «Айлендерс», «Филадельфия» обыграла «Оттаву»

«Коламбус» уступил «Айлендерс», «Филадельфия» обыграла «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. «Жакеты» второй раз за три встречи не смогли поразить ворота соперников. Голами отметились Райан Пулок и Андерс Ли.

Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 19. На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1» за 20.04 на льду.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Оскара Линдблома, Михаэля Раффля и Скотта Лотона. У «сенаторов» отличились Крис Тирни и Филип Хлапик.

На счету российского защитника «лётчиков» Ивана Проворова «+1», 4 броска в створ, силовой приём и 3 блок-шота за 23.35 (2.30 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Пулок (Клаттербак, Пелеч) – 06:11 (5x5), 2:0 – Ли (Фильппула) – 58:30 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 2
0:1, 3:0, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Тирни (Харпур, Балцерс) – 09:48 (5x5), 1:1 – Линдблом (Кутюрье, Гостисбер) – 22:02 (5x5), 2:1 – Раффль (Патрик) – 26:02 (5x5), 3:1 – Лотон (Конечны, Раффль) – 39:23 (5x5), 3:2 – Хлапик (Смит, Шабо) – 57:03 (5x5)
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