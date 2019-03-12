«Коламбус» уступил «Айлендерс», «Филадельфия» обыграла «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. «Жакеты» второй раз за три встречи не смогли поразить ворота соперников. Голами отметились Райан Пулок и Андерс Ли.

Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 19. На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1» за 20.04 на льду.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Оскара Линдблома, Михаэля Раффля и Скотта Лотона. У «сенаторов» отличились Крис Тирни и Филип Хлапик.

На счету российского защитника «лётчиков» Ивана Проворова «+1», 4 броска в створ, силовой приём и 3 блок-шота за 23.35 (2.30 – в большинстве).