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«Тампа» разгромила «Торонто», у Кучерова, Сергачёва и Зайцева по передаче

«Тампа» разгромила «Торонто», у Кучерова, Сергачёва и Зайцева по передаче
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2.

В составе победителей дубли оформили Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт. Также заброшенные шайбы на счету Энтони Чирелли и Ондржея Палата. У канадской команды отличились Остон Мэттьюс и Коннор Браун.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 17.47 на льду (1.44 – в большинстве). У Михаила Сергачёва результативная передача, «+1», бросок и силовой приём за 20.01. Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

На счету Никиты Зайцева результативная передача, «-2», бросок, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.50. У Игоря Ожиганова бросок и силовой приём за 17.34.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 6
0:2, 1:3, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Джонсон (Макдона, Кучеров) – 10:07 (5x5), 0:2 – Чирелли (Сергачёв, Киллорн) – 18:38 (5x5), 0:3 – Джонсон (Пойнт, Макдона) – 24:20 (5x5), 0:4 – Палат (Коберн, Рутта) – 24:50 (5x5), 1:4 – Мэттьюс (Юнссон, Зайцев) – 31:49 (5x5), 1:5 – Пакетт (Хедман, Гурд) – 38:16 (4x5), 1:6 – Пакетт (Гурд, Рутта) – 45:59 (5x5), 2:6 – Браун (Марло, Кадри) – 59:55 (5x5)
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