«Тампа» разгромила «Торонто», у Кучерова, Сергачёва и Зайцева по передаче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2.

В составе победителей дубли оформили Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт. Также заброшенные шайбы на счету Энтони Чирелли и Ондржея Палата. У канадской команды отличились Остон Мэттьюс и Коннор Браун.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 17.47 на льду (1.44 – в большинстве). У Михаила Сергачёва результативная передача, «+1», бросок и силовой приём за 20.01. Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

На счету Никиты Зайцева результативная передача, «-2», бросок, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.50. У Игоря Ожиганова бросок и силовой приём за 17.34.