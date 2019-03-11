Бэбкок: Кучеров — самый опасный игрок в хоккее прямо сейчас

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок высоко оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Напомним, встреча «Торонто» и «Тампа-Бэй» пройдёт 12 марта, начало — в 02:00 мск.



«Кучеров — самый опасный игрок в хоккее прямо сейчас», — приводит слова Бэбкока североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».



Российский нападающий стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз это удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 – 112 (29+83) очков в 82 матчах.



Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, набрал 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.

Купер: Кучеров обошёл икону. А это что-то значит