Итоги дня в НХЛ для россиян: яркая игра Свечникова, 111-е очко Кучерова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 14 представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:0), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2) и набрал 111-е очко в сезоне, вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин продлил безголевую серию до шести игр, а голкипер Сергей Бобровский отразил 94,7% бросков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|26 из 28
|92,9%
|6:2
|Бобровский
|«Коламбус»
|18 из 19
|94,7%
|0:2
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|30 из 33
|90,9%
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|2+1
|+3
|0
|3
|4
|1
|-
|13.41
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|3
|-
|16.17
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|17.47
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|20.01
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|-2
|0
|1
|3
|2
|-
|20.50
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|17.34
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|20.04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|4
|1
|3
|-
|23.49
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+1
|0
|0
|2
|0
|22%
|12.18
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+1
|0
|2
|5
|1
|-
|14.25
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|4
|0
|0%
|20.40
Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает
5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех?
Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.