Итоги дня в НХЛ для россиян: яркая игра Свечникова, 111-е очко Кучерова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 14 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:0), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2) и набрал 111-е очко в сезоне, вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин продлил безголевую серию до шести игр, а голкипер Сергей Бобровский отразил 94,7% бросков.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 26 из 28 92,9% 6:2 Бобровский «Коламбус» 18 из 19 94,7% 0:2 Георгиев «Рейнджерс» 30 из 33 90,9% 2:3 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 2+1 +3 0 3 4 1 - 13.41 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 3 3 - 16.17 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+1 +1 0 2 2 0 - 17.47 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+1 +1 0 1 1 0 - 20.01 Зайцев (з) «Торонто» 0+1 -2 0 1 3 2 - 20.50 Ожиганов (з) «Торонто» 0+0 0 0 1 1 0 - 17.34 Панарин (н) «Коламбус» 0+0 -1 0 0 0 0 - 20.04 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 4 1 3 - 23.49 Анисимов (н) «Чикаго» 0+1 +1 0 0 2 0 22% 12.18 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 +1 0 2 5 1 - 14.25 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 1 4 0 0% 20.40

Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает