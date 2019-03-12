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Итоги дня в НХЛ для россиян: яркая игра Свечникова, 111-е очко Кучерова

Итоги дня в НХЛ для россиян: яркая игра Свечникова, 111-е очко Кучерова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 14 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:0), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2) и набрал 111-е очко в сезоне, вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин продлил безголевую серию до шести игр, а голкипер Сергей Бобровский отразил 94,7% бросков.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»26 из 2892,9%6:2
Бобровский«Коламбус»18 из 1994,7%0:2
Георгиев«Рейнджерс»30 из 3390,9%2:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»2+1+30341-13.41
Задоров (з)«Колорадо»0+000033-16.17
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+1+10220-17.47
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+1+10110-20.01
Зайцев (з)«Торонто»0+1-20132-20.50
Ожиганов (з)«Торонто»0+000110-17.34
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10000-20.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10413-23.49
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+1002022%12.18
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0+10251-14.25
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-101400%20.40
Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает
5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех?
Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.
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