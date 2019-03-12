Жамнов больше не будет тренировать «Спартак», клуб ищет главного тренера

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что команда находится в поиске нового главного тренера на следующий сезон. Функционер отметил, что больше не будет совмещать работу менеджера и тренера.



«Я не буду стоять на тренерской лавке «Спартака» в следующем сезоне. Буду искать главного тренера. Ведь я, помимо «Спартака», работаю и в штабе сборной России, где серьёзная нагрузка.



По контрактам игроков пока никакой ясности нет, прошло совсем немного времени после окончания серии со СКА. Нужно время. Болельщики благодарили нас за серию? Им виднее. Хочу сказать людям спасибо, что приходили на арену и поддерживали нас. Приятно видеть полные трибуны», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Спартак» напугал СКА, а потом получил 0-4. Теперь Питер ждёт «Локомотив» Красно-белые дали сопернику бой, но не хватило мастерства. Стыдиться москвичам нечего.