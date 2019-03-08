И. Воробьёв: тренеры «Спартака» переиграли нас? Созидать сложнее, чем стоять

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о серии первого раунда со «Спартаком» (4-2).

«Тренерский штаб «Спартака» переиграл мой штаб? Что значит — переиграл? Они оборонялись, выкидывали шайбу парашютиком и бежали. Это значит переиграли? Созидать намного сложнее, чем стоять.

«Спартак» забил в равных составах больше нас? И что? Это хоккей. Надо было нам вставать?

С «Локомотивом» мы четыре раза играли в этом сезоне, знаем, чего ждать от соперника. Молодая, агрессивная команда. Хорошее движение у них», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.