А. Свечников — о дубле: у нас сложилась неплохая химия со Стаалом и Терявяйненом

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями от дубля во встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:0).
«Благодарю за помощь партнёров по звену — Джордана Стаала и Теуво Терявяйнена. В последние пару периодов у нас сложилась неплохая химия, и я получал большое удовольствие от хоккея с этими ребятами», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» (72) — 10-е на Западе.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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