Хэмилтон: видимо, нам со Свечниковым стоит чаще тусоваться

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон остался доволен игрой нападающего команды Андрея Свечникова в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:0). 18-летний россиянин забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.



«Я сказал ему поменять набалдашник на клюшке. Что тут сказать? Он поменял его прямо перед игрой. А ещё мы вчера потусовались. Видимо, надо делать это чаще», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 18-летний Свечников провёл 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.



«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» с 72 баллами – 10-е на Западе.

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