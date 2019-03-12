Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон остался доволен игрой нападающего команды Андрея Свечникова в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:0). 18-летний россиянин забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
«Я сказал ему поменять набалдашник на клюшке. Что тут сказать? Он поменял его прямо перед игрой. А ещё мы вчера потусовались. Видимо, надо делать это чаще», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 18-летний Свечников провёл 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.
«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» с 72 баллами – 10-е на Западе.
Хэмилтон: видимо, нам со Свечниковым стоит чаще тусоваться