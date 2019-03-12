Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ

Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

В плей-офф Высшей хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре встречи.

Тюменский «Рубин» оказался сильнее московской «Звезды», встреча завершилась со счётом 3:1, общий счёт в противостоянии стал 1-0. Победный гол записал в актив Вадим Кравченко.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2019, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Звезда
Москва
1:0 – Брютов (Рехтин, Фаст) – 06:26 (4x4), 2:0 – Кравченко (Федотов, Князев) – 30:52 (5x4), 2:1 – Мокин (Каницкий) – 36:22 (5x5), 3:1 – Ячменёв (Карлин, Давыдов) – 51:05 (5x4)

Нефтекамский «Торос» в овертайме сломил сопротивление курганского «Зауралья», матч закончился со счётом 3:2, общий счёт в серии стал 2-0. Решающий гол забил Артём Пименов.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 1:0
Зауралье
Курган
0:1 – Сулимов (Черников) – 18:58 (5x3), 1:1 – Гиматов (Баранов, Бусаров) – 38:45 (5x5), 1:2 – Меньщиков (Джиг) – 54:18 (5x5), 2:2 – Бусаров (Воронин) – 58:08 (5x5), 3:2 – Пименов – 66:38 (5x4)

Альметьевский «Нефтяник» взял верх над «Сарыаркой» со счётом 4:2 (1-0 в серии).

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2019, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
4 : 2
1:0, 2:1, 1:1
Сарыарка
Караганда
1:0 – Альшевский (Янсонс, Альшевский) – 12:59 (5x4), 1:1 – Зиазов (Соколов, Сарваров) – 26:00 (5x4), 2:1 – Мокин (Адамчук, Альшевский) – 31:17 (5x4), 3:1 – Елисеев (Воеводин) – 31:51 (5x5), 4:1 – Теряев (Елисеев) – 44:06 (5x4), 4:2 – Лыпкань (Кицын) – 53:07 (5x5)

Петербургский клуб «СКА-Нева» одолел красноярский «Сокол» со счётом 1:0 (2-0 в серии). Единственный гол забил Николай Глухов.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Сокол
Красноярск
1:0 – Глухов (Кручинин) – 33:41 (5x5)

Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент