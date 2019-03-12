Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ

В плей-офф Высшей хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре встречи.



Тюменский «Рубин» оказался сильнее московской «Звезды», встреча завершилась со счётом 3:1, общий счёт в противостоянии стал 1-0. Победный гол записал в актив Вадим Кравченко.

Нефтекамский «Торос» в овертайме сломил сопротивление курганского «Зауралья», матч закончился со счётом 3:2, общий счёт в серии стал 2-0. Решающий гол забил Артём Пименов.

Альметьевский «Нефтяник» взял верх над «Сарыаркой» со счётом 4:2 (1-0 в серии).

Петербургский клуб «СКА-Нева» одолел красноярский «Сокол» со счётом 1:0 (2-0 в серии). Единственный гол забил Николай Глухов.

Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги