Панарин: хотел забить, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после победы над «Бостон Брюинз» (7:4) прокомментировал драку с защитником Чарли Макэвоем.

«Бой был хорошим. Хотел забить, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу», — цитирует россиянина в «Твиттере» североамериканский журналист Брайн Хеджер.

Напомним, хет-триком Горди Хоу считается ситуация, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.

В прошедшей встрече Панарин принял участие в драке и сделал голевую передачу. Также на его счету показатель полезности «-1», 7 минут штрафа, бросок в створ и силовой приём за 15.32 на льду (1.35 – большинстве).

В 67 матчах текущего сезона в активе Панарина 74 очка – 25 голов и 49 результативных передач. Россиянин не забивает уже семь встреч кряду.