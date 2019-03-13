Овечкин обхватил Кросби за шею после сирены, конфликт погасили лайнсмены

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5. После сирены капитан действующих чемпионов Александр Овечкин за шею обхватил лидера хозяев Сидни Кросби и что-то сказал ему на ухо. Конфликт погасили лайнсмены.

«Да, перекинулись словами, он меня поздравил. Что касается результата, то мы огорчены, но не разочарованы. Это хорошие уроки для нас перед стартом плей-офф. Конечно, плохо, что мы даже одного очка не заработали, но нам необходимо осознать, как нужно действовать. Жаль, что мы просто отдали им очки. Просто отдали и всё», — сказал Овечкин после матча.

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У Овечкина — 1200 очков за карьеру! Ещё он что-то шептал на ухо Кросби Капитан «Вашингтона» стал 49-м игроком за вековую историю НХЛ, кто добрался до отметки в 1200 баллов.

Видео инцидента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.