Кросби: Овечкин может обойти рекорд Гретцки, таких игроков мы больше не увидим

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Обойдёт ли Овечкин Гретцки по голам? О, думаю, у Александра есть реальный шанс сделать это. Не думаю, что это находится за рамками возможного. Если кто-то обойдёт Гретцки, то это будет Овечкин. Я не уверен, что мы когда-нибудь увидим идентичного Овечкину игрока.



Помню его голы с 2009 года. Он едва проходил синюю линию и пробивал точно в сетку. Никогда не видел, чтобы по шайбе так били. Когда команды пытаются закрыть его сильные стороны, Овечкин просто начинает играть немного по-другому.



У меня тёплое отношение к Овечкину, хотя мы слишком разные. Он прошёл через многое и добился многого. Но на льду у нас совсем другие отношения», — цитирует Кросби The Athletic.

Кросби обогнал Овечкина. Это случилось впервые за 8 лет! А ещё Сидни обогнал Ягра.