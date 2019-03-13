Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хорошков: «Северсталь» предоставила КХЛ финансовые гарантии на сезон-2019/20

Хорошков: «Северсталь» предоставила КХЛ финансовые гарантии на сезон-2019/20
Хоккей / КХЛ

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков заявил, что череповецкий клуб предоставил КХЛ финансовые гарантии на сезон-2019/20.

«Сейчас команда тренируется в Череповце, занятие продлятся до 25 марта. Потом отпустим игроков по отпускам, с кем-то из молодых ребят может ещё продолжим работать. Сейчас ждём возвращения из Красноярска Вадима Кудако и Богдана Якимова, которые стали победителями Универсиады в составе сборной России. В составе сборной был ещё один воспитанник череповецкой школы — защитник Иван Крылов. Переживали за ребят, смотрели каждую игру – очень рады за них. Для них это большая победа, защищать честь страны всегда престижно и важно.

Следующий сезон? Как и все, ждём новостей от лиги. Финансовые гарантии ​ на следующий сезон мы предоставили в лигу через день после того, как пришёл запрос. Наверное, одни из первых. Как я уже говорил, бюджет клуба на сезон-2019/20 немного увеличится», — сказал Хорошков «Чемпионату».

«Аренда в КХЛ – необходимая мера, но у нас не должно быть «Челси»
Генеральный менеджер «Северстали» Михаил Щедрин рассказал о работе с Андреем Разиным, возможном исключении из КХЛ и о многом другом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент