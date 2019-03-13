Хорошков: «Северсталь» предоставила КХЛ финансовые гарантии на сезон-2019/20

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков заявил, что череповецкий клуб предоставил КХЛ финансовые гарантии на сезон-2019/20.

«Сейчас команда тренируется в Череповце, занятие продлятся до 25 марта. Потом отпустим игроков по отпускам, с кем-то из молодых ребят может ещё продолжим работать. Сейчас ждём возвращения из Красноярска Вадима Кудако и Богдана Якимова, которые стали победителями Универсиады в составе сборной России. В составе сборной был ещё один воспитанник череповецкой школы — защитник Иван Крылов. Переживали за ребят, смотрели каждую игру – очень рады за них. Для них это большая победа, защищать честь страны всегда престижно и важно.

Следующий сезон? Как и все, ждём новостей от лиги. Финансовые гарантии ​ на следующий сезон мы предоставили в лигу через день после того, как пришёл запрос. Наверное, одни из первых. Как я уже говорил, бюджет клуба на сезон-2019/20 немного увеличится», — сказал Хорошков «Чемпионату».