«Аренда в КХЛ – необходимая мера, но у нас не должно быть «Челси»

В конце ноября у «Северстали» сменилось руководство, новым генеральным менеджером клуба стал 27-летний Михаил Щедрин, а на должность директора клуба был назначен Михаил Хорошков. Немного осмотревшись на новом месте, новые руководители клубам вместе с главным тренером команды Андреем Разиным обновили состав практически на 75%. Во второй части сезона череповчане установили клубный рекорд по продолжительности победной серии и не сдались ни в одном матче без боя.



Мы поговорили с Михаилом Щедриным на следующий день после проведённого череповецким клубом «Матча гордости», который стал для «Северстали» своего рода кратким содержанием сезона. «Сталевары», давно потерявшие шансы на плей-офф, уступали на протяжении большей части матча, а в итоге едва не лишили рижан надежды на попадание в восьмёрку.

«Матч гордости» «Северстали» стал матчем жизни для рижского «Динамо» Подопечные Анкипанса победили, но сильно легче им от этого не стало.

«Северстали» не хватило времени, чтобы зацепиться за плей-офф»

— Вы заняли должность генерального менеджера в конце ноября 2018 года. На сколько удовлетворены тем, чего удалось добиться за это время?

— Я максималист. Были моменты, где можно было совершить определённые сделки, взять игроков, которых хотели, но недоработали. Так сложились обстоятельства. Были моменты и касательно спортивного результата. В некоторых матчах у нас всё было хорошо по содержанию игры, но не добились побед. Это и помешало «Северстали» выполнить поставленную задачу на сезон – попасть в плей-офф.

На начальном этапе в команде многое менялось, реально было очень тяжело выигрывать. Каждый игрок боялся – останется он в команде или нет. Новые игроки приходили в команду, и у них шёл процесс адаптации. Но при этом мы всё равно показывали очень хороший хоккей. Нам не хватало небольших нюансов, чтобы выигрывать матчи.



— За какие матчи вам больше всего обидно, что не удалось довести игру до победы?

— В матче с «Ак Барсом» мы 2:0 вели, в игре с «Йокеритом» вели 3:1, но проиграли. С той же Уфой вели в счёте и могли цепляться за очки. В конечном счёте именно этих очков нам и не хватило, чтобы попасть в восьмёрку. Наша главная проблема – отсутствие временного ресурса. Если бы у нас было больше времени, мы могли зацепиться за плей-офф.

«Нам удалось изменить обстановку, сложился очень хороший коллектив»

— Когда вы заняли должность генменеджера, вы поменяли состав больше, чем на половину. Как осуществляли поиск игроков?

— Во-первых, я очень хорошо знаю рынок и знаю игроков, которые не видны глазу. В этих игроков нужно вложиться и развивать, чтобы человек заиграл на определённом уровне. С другой стороны, были игроки, которые могли заиграть в нашей системе более эффективно, чем в своих прежних клубах. Разумеется, каждую кандидатуру обсуждали с главным тренером. Просто мы знали, на какие позиции нам требуются игроки, по ним и работали. Это был тяжёлый период времени, стрессовый режим, но результаты видны. Удалось изменить обстановку, образовался очень хороший коллектив. Ребята приезжали мотивированные. Кто-то приходил из ВХЛ, а кто-то был не оценён в своём клубе. Они с максимальным зарядом пытались доказать свой уровень – у них это получилось.



— Были ли кандидатуры, по которым приходилось отказывать Андрею Разину, потому что этот игрок не вписывался в бюджет клуба?

— Тут даже дело не в бюджете «Северстали». Просто игроки находятся на контрактах в клубах. Мы работали по некоторым игрокам, но в середине сезона рынок максимально ограничен. Команды уже идут на плей-офф, и чтобы совершить какую-нибудь сделку, нужно прикладывать много усилий. Были игроки, которые нравились как Андрею Владимировичу, так и мне, но не получилось их заполучить.



— С другой стороны, возможно, были игроки, чей трансфер смущал лично вас, но Разину удалось убедить в необходимости этого подписания?

— Честно говорю, что такого не было. У нас сложилась очень тяжёлая ситуация, необходимо было быстро принимать решения. По каждому игроку мы находили взаимопонимание.

— Неужели не смущала кандидатура Алексея Михнова, который не закрепился в «Нефтехимике» и доигрывал в чемпионате Румынии?

— Во-первых, Михнов – хороший хоккеист. Он забил несколько важных голов, которые нам сильно помогли. Во-вторых, мы брали в команду опытных ребят, как проводников наших идей. Это не только Михнов, но и Мегалинский. Они играли у Разина в «Автомобилисте», Лапенков был у него в «Югре». Эти люди хорошо знают требования и понимают модель игры. К тому же они очень много работают с молодыми игроками. Это важный фактор, который люди порой недооценивают. Исходы матчей решает не только тактика или мастерство игроков. Всё зависит ещё и от того, что происходит внутри коллектива.

Фото: severstalclub.ru

«Переговоры с Разиным в процессе»

— При Разине команда заметно преобразилась. Ваши ожидания совпали с реальным результатом?

— Когда я приходил в команду, понимал, что Разин – этот человек, который может сделать результат в стрессовых условиях. Сразу озвучил эту кандидатуру руководству, мы договорились буквально за один день. Мои ожидания оправдались. Думаю, что и он тоже получает удовольствие от проделанной работы. Всё реализовалось.



— Будете продлевать сотрудничество?

— Всему своё время. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался. Но давайте на данный момент говорить так: намерения есть, переговоры ещё в процессе.

Хорошков: «Северсталь» хочет сохранить Разина, переговоры уже ведутся

— После минувшего сезона были высокие ожидания от игры Игоря Гераськина, но заметного прогресса не видно. Это синдром второго сезона?

— Нет. К Игорю подобный термин не применим. Он делает большую работу на льду, приносит много пользы команде. К нему минимум претензий, от него исходит острота, всегда много моментов. Видно, что Игорь старается. Понятно, что есть как удачные, так и неудачные матчи. Но в целом Гераськин полностью нас устраивает.

Я к аренде хорошо отношусь и считаю необходимой мерой. Просто всё необходимо сделать грамотно и правильно, чтобы не было аналогов футбольного «Челси».

— Даниил Вовченко не остановился в своём развитии?

— Что касается Вовченко, ему очень сильно помешала травма, из-за которой он пропустил полтора месяца. В его игре есть недостатки, о которых он и сам знает. Но это хоккеист очень высокого потенциала. Думаю, что он будет прибавлять и развиваться. Просто совпали несколько факторов, которые мешают ему забивать.

«Зарплатная ведомость вырастет по сравнению с этим сезоном»

— Не секрет, что многие игроки уже в январе-феврале понимают, где они будут играть в следующем сезоне. Как вести селекционную работу в условиях неопределённого будущего?

— Есть такая проблема, но мы действуем в рамках регламента. У нас есть определённый план работы, и мы понимаем, как его реализовать. Игроки, которых мы хотим подписать, тоже всё прекрасно понимают. В принципе это не создаёт больших неприятностей.



— Бюджет клуба на следующий сезон утверждён. Это бюджет под какие задачи?

— Это бюджет, который позволяет бороться за прохождение первого раунда плей-офф. Нас устраивает сумма. Скажу даже так, зарплатная ведомость в новом бюджете вырастет по сравнению с этим сезоном. Есть понимание, каких игроков мы можем себе позволить.



— Традиционно «Алмаз» занимает одно из лидирующих мест в чемпионате МХЛ, там есть игроки, которые находятся на ведущих позициях в лиге. Планирует ли «Северсталь» активнее подключать молодых игроков к основе? Как найти баланс между привлечением молодых игроков и необходимостью добиваться результата?

— Посмотрите на «Локомотив», где даже играет молодежь 2000 года рождения. Они добиваются результата! Это здорово. Если грамотно использовать молодых игроков, то это не будет мешать достижению результата. У нас есть несколько хороших игроков, которые уже тренируются с нами. Мы будем брать их на предсезонную подготовку, а в дальнейшем использовать их и в матчах КХЛ.

На самом деле это хорошо для развития как череповецкого хоккея, так и российского хоккея. Мы заинтересованы, чтобы у нас играли свои воспитанники, которые в будущем будут представлять наш клуб в сборной России. Это ведь очень престижно. Такая цель стоит перед «Северсталью». Мы шаг за шагом к ней идём.

«Аренда – необходимая мера, но не должно быть «Челси»

— Как вы относитесь к институту аренды игроков? Может ли она помочь таким клубам, как «Северсталь»?

— Я к аренде хорошо отношусь и считаю необходимой мерой. Просто всё необходимо сделать грамотно и правильно, чтобы не было аналогов футбольного «Челси».



— В КХЛ тоже есть пара клубов, которые смогут собрать к себе пол-лиги. Не боитесь этого?

— Нужно полностью изучить институт аренды, посмотреть все плюсы и минусы. Необходимо создать регламентирующую меру, которая бы устроила всех. Чтобы было записано, сколько игроков можно отдать и на каких условиях. Есть очень много нюансов, которые требуют проработки. В принципе клубам, в систему которых входит командам ВХЛ, итак, позволяется иметь до 70 игроков.



— Может быть, наоборот необходимо уходить от этого? Есть же перед глазами пример НХЛ, где в главной команде не может находиться больше 23 игроков, и там очень жёсткие правила обмена игроков с фармом.

— Тут всё относительно, сложно сравнивать с НХЛ. Там одни правила, у нас другие реалия. Нужно всё проанализировать. Есть инициативная группа в КХЛ, которая занимается изучением всех вопросов. Дело не стоит на одной точке, я уверен, что некоторые вещи будут менять в лучшую сторону.

«В Череповце есть все условия для клуба КХЛ»

— Вы понимаете, как функционирует рейтинг клубов КХЛ?

— Конечно, я всё понимаю. Мы разбираем все моменты с КХЛ. В этом плане мы полностью вооружены и знаем, чего нам не хватает.



— Обратили внимание, что «Адмирал» включил очень мощный административный ресурс?

— Разумеется, мы обратили на это внимание. Но в этой истории от нас-то ничего не зависит.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

— Но вам есть что ответить?

— От наших действий ничего не зависит, мы не станем обращать на это внимание. У «Северстали» есть своя ситуация, в которой мы стараемся делать максимум в наших ограниченных возможностях. Клуб нужен региону. Клуб нужен компании «Северсталь». Хоккей очень важен для Череповца, у нас есть все условия для клуба КХЛ. К нам приезжают игроки, и многим здесь очень нравится. Школа у нас хорошая.



Просто нам нужно время, чтобы доказать спортивный результат. Во второй части чемпионата мы показали, что можем бороться со всеми командами лиги и достигать результата. Это можно перенести на следующий год, сработав на свободном рынке и получив необходимых игроков.



— Вас не раздражает, что кандидатами на исключение являются только российские клубы, тогда как в сторону «Слована» и «Куньлуня» никто даже не смотрит? Некоторые иностранные клубы занимаются распродажей игроков, но это не делает их кандидатами на вылет из лиги.

— На это есть несколько факторов, в том числе и политический. Но нет никакого смысла обращать на это внимание. Есть вектор развития, выбранный лигой, в него надо встраиваться. Мы будем работать над своими недостатками, а деятельность других клубов – не наше дело. У нас есть контакт с КХЛ, чтобы в лиге понимали, что мы ходим и дальше развиваться.



— Вы уверены, что совет директоров оставит вас в КХЛ?

— Не могу говорить ни о какой уверенности. Просто у нас есть стремление, мысли и возможности для игры в КХЛ. Я вот недавно читал интервью Каменского про благополучные клубы, а мы как раз относимся к благополучным клубам. Хотим дальше оставаться в лиге, развивать инфраструктуру и молодых игроков. Мы хотим быть помощником российского хоккея! Такие команды, как «Северсталь», очень нужны.



Например, сколько игроков дал Новокузнецк российскому хоккею? Я сейчас даже не о Капризове говорю и не про Орлова с Бобровским. В большей степени туда приезжали ребята, у которых не было места в составе своих клубов. Как выстрелил Кирилл Семёнов в «Кузне» или Ансель Галимов. Про Егора Мартынова можно вспомнить. Огромное количество ребят начинали в «Металлурге», и этот клуб был для них первой ступенью в их карьерах. Важно иметь такие команды. А у нас есть возможности не только быть такой ступенькой, но и добиваться результата, и быть конкурентоспособным клубом. Даже для ТВ-трансляций наши игры стали очень интересными. Мы бьёмся в каждой игре до последнего вне зависимости от счёта на табло. Это видят все.