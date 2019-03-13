Сидоренко: у минского «Динамо» не было возможности укрепить кое-какие позиции

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Белорусский клуб не сумел пробиться в плей-офф.



«Начну с того, что я сам не удовлетворён своей работой, результатом команды. Но, наверное, нам чуть-чуть не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом. Если вы заметили, мы же практически не вносили корректировок. Конечно, некоторые позиции можно было усилить, но мешали разные факторы.



У команды случилась настоящая эпидемия травм по ходу сезона. Причём не простых повреждений, а были переломы, рецидивы. В какой-то момент в лазарете оказалось около 10 человек! Это сказалось на результате. Но я хочу поблагодарить команду, которая в каждом матче сражалась до конца. Где-то не хватало физической силы, где-то концентрации, иногда удача отворачивалась. Я бы кое-какие позиции поменял, укрепил. Но, поймите, у нас не было такой возможности», — приводит слова Сидоренко официальный сайт КХЛ.

Зарплатные бюджеты клубов Запада. Кто и сколько тратит в КХЛ СКА и ЦСКА стали ужиматься.