Зарплатные бюджеты клубов Запада. Кто и сколько тратит в КХЛ

В распоряжении «Чемпионата» снова, как и годом ранее, появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Западной конференции на сезон-2018/19. Сравнивая цифры, получилось узнать много интересных деталей. Руководство некоторых команд работает эффективно, а чьё-то место в турнирной таблице не соответствует вложенным средствам.

Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные на игроков. Далеко не факт, что всё потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей. К примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.



Главное, что сразу хочется отметить. Бюджеты всех, за исключением трёх, клубов Западной конференции сократились.

Зарплатные бюджеты и бонусы клубов Запада. Кто и сколько тратит Не упадите в обморок от того, сколько обходится СКА быть базовым клубом сборной.

«Динамо» (Рига)

В прошлом сезоне: 327 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 267 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 9



Рижане имеют самый низкий бюджет в Западной конференции. В нынешнем сезоне команде можно поставить четвёртку, даже несмотря на непопадание в плей-офф. Рига однозначно угадала с легионерами, дала рабочие места нескольким российским хоккеистам (Билялов, Шуленин, Гимаев, Педан), до последнего боролась за попадание в восьмёрку сильнейших. Динамовцы умеют жить по средствам, что в сложившейся экономической ситуации только приветствуется. Посмотрим, удастся ли «Динамо» сохранить всех своих лидеров на следующий сезон.

«Слован»

В прошлом сезоне: 461 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 348 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 12



«Слован» — худшая команда Западной конференции и всей лиги. Просто сравните бюджеты и результаты рижских динамовцев и братиславцев. Рига тратила меньше, но не позорила КХЛ игрой в три пятёрки и не раздевала на матчи нападающего в качестве вратаря. «Слован» же стал точной копией «Медвешчака», избавившего от своего присутствия КХЛ. Менеджмент «орлов» явно не справился с задачами на сезон, в клубе работают слабо, а под конец регулярки устраивают распродажи, которые надо запретить на уровне регламента.

«Северсталь»

В прошлом сезоне: 470 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 439 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 10



«Северсталь» содержится на частные деньги одного из богатейших людей страны Алексея Мордашова, что уже добавляет клубу много вистов. В Череповце никогда не бывает задержек по зарплатам, хоккеисты не отбывают номер на льду. Каждый в команде понимает установленные правила и требования. Но для решения более глобальных задач, нежели десятое место на Западе, нужны серьёзные денежные вливания. Нынешней суммы недостаточно, хотя на следующий год бюджет череповецкого клуба будет увеличен.

«Динамо» (Минск)

В прошлом сезоне: 726 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 464 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 11



Серьёзно снизили смету расходов в минском «Динамо». Оно и понятно, ведь команда год за годом не показывает результата. У батьки, как говорят в таких случаях, не забалуешь. Изначально кажется, что состав у «зубров» подбирается неплохой, но никак не везёт с тренером. Ни Горди Дуайер, ни Андрей Сидоренко не смогли решить поставленных перед ними задач. В концовке регулярного чемпионата «Динамо», как и «Слован», воспринимается как поставщик лёгких очков. Подобные вещи серьёзно бьют по имиджу КХЛ.

ХК «Сочи»

В прошлом сезоне: 645 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 693 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 6



Главная беда сочинцев – периодические задержки по зарплатам, хотя в конечном итоге перед игроками всё равно гасят все долги. Интересно, что по сравнению с прошлым годом платёжка «леопардов» пусть и не существенно, но увеличилась. ХК «Сочи» — типичный середняк КХЛ. На многое южане не претендуют, но своей главной задачи (попадание в плей-офф) они добились. Пройти дальше первого раунда будет практически нереально. Только теоретически, на бумаге.

«Йокерит»

В прошлом сезоне: 770 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 704 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 4



«Йокерит» — яркий пример того, каким должен быть иностранный клуб, выступающий в КХЛ. Финны сократили бюджет (шестой с конца на Западе), но по-прежнему конкурентоспособны и задают тон в лиге. Коллектив Лаури Марьямяки стал четвёртым в конференции и начал (правда, с двух поражений) серию плей-офф с московским «Динамо» в родных стенах. В «Йокерите» собраны квалифицированные хоккеисты, получающие умеренные деньги. Нет никаких распродаж, никакого наплевательского отношения в КХЛ. Никого огромными суммами в финской команде не заваливают. Дотошные финны тщательно относятся к финансовому вопросу. Ко всему прочему «Йокерит» находится наверху рейтинга лиги.

«Витязь»

В прошлом сезоне: 624 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 859 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 8

Больше всех на Западе по сравнению с прошлым годом вырос бюджет «Витязя». По всей видимости, игроков мотивировали возможными премиями. В команде Валерия Белова есть сильные хоккеисты, а Александр Сёмин сменил на посту дядьки-ветерана ушедшего в московское «Динамо» Максима Афиногенова. Явно на немаленькие деньги вернулся в команду из-за океана финский форвард Миро Аалтонен. Непопадание в плей-офф стало бы для «Витязя» неудовлетворительным результатом, но теперь задача на сезон выполнена.

«Спартак»

В прошлом сезоне: 970 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 937 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 7



«Спартак» слабо провёл концовку регулярного чемпионата, в результате чего и скатился на седьмое место, попав в плей-офф на СКА. Общая платёжка красно-белых по сравнению с прошлым годом немного снизилась, в плей-офф команда пусть и со скрипом, но попала, однако в прошлом году всё было аналогично. Разве что соперник тогда был другой – ЦСКА. Спартаковцы со свистом вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, вчистую проиграв серию. Сейчас ждать аналогичного результата не приходится, ведь один матч в серии со СКА уже выигран. По составу «Спартак» далеко не худший клуб КХЛ. И по возможностям тоже.

«Локомотив»

В прошлом сезоне: 1 млрд 202 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 55 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 3



В «Локомотиве» интересная ситуация. С одной стороны, клуб следует стратегии понижения потолка зарплат. Но ведь Ярославль может тратить намного меньше! У «железнодорожников» отличная молодёжь, одна из лучших в лиге. Но есть высокооплачиваемые легионеры, которые мало играют. Хрустальный финн Контиола, вратарь Салак, получающий огромные деньги. Шведский защитник Кронвалль, сильно сдавший в нынешнем сезоне в плане результативности. Ярославцы, повторимся, могут экономить намного больше. В плане результата к ним пока нет никаких вопросов, однако добраться до финала Запада будет сложно.

«Динамо» (Москва)

В прошлом сезоне: 973 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 109 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 5



Бюджет московского «Динамо», как и «Витязя» с ХК «Сочи», увеличился по сравнению с прошлым сезоном. Появились сверхдорогостоящие игроки – Шипачёв, Кагарлицкий. Но эти люди делают результат, к ним нет претензий. А вот швед Закриссон, получающий немаленькие деньги, не оправдал ожиданий и вложенных в него средств. Такие трансферы динамовцам точно не нужны. Не стоит забывать и о прошлогодних долгах московского клуба, о которых новое руководство предпочло забыть. Судя по сумме, которую «Динамо» заложило на зарплаты и бонусы хоккеистам, деньги на закрытие долгов точно есть. В плей-офф «Динамо» после приглашения Владимира Крикунова попало. Посмотрим, как будет дальше.

СКА

В прошлом сезоне: 2 млрд 589 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 2 млрд 108 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 2



Руководство СКА поставило задачу по сокращению бюджета клуба. Впрочем, задача эта поставлена не только в СКА, но и во всей лиге. Разрыв между бедными и богатыми должен максимально сократиться. Теперь в Питере нет Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова, Микко Коскинена, Егора Яковлева, Патрика Торесена, Вадима Шипачёва. Все эти люди получали большие, а Ковальчук и Войнов — огромные деньги. Остался разве что Павел Дацюк, но и он в скором времени наверняка покинет город на Неве. Платёжка СКА по-прежнему огромна, состав команды раздут, но зато решаются турнирные задачи. Думается, что в нынешнем сезоне мы снова увидим финал Запада с участием двух «армейских» команд.

ЦСКА

В прошлом сезоне: 2 млрд 258 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 2 млрд 172 млн рублей

Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 1



Если в прошлом сезоне первое место по бюджетам занимал СКА, то теперь питерских «армейцев» перещеголял ЦСКА. Правда, немного платёжка команды Игоря Никитина всё же понизилась (ушли Киселевич, Ожиганов, Ничушкин, Петров), но зарплаты в ЦСКА по-прежнему умопомрачительные. С введением жёсткого потолка в КХЛ у «армейцев» будет больше всех головной боли. Что нужно делать? Не раздувать состав. Трудоустраивать тех, кто в него не проходит. Не стоит забывать, что у ЦСКА по-прежнему нет Кубка Гагарина. Красно-синие стали чемпионами нынешней регулярки, но пора и на большее замахнуться.