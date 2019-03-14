Макдэвид третий сезон подряд набрал 100 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В середине третьего периода «дьяволы» впереди со счётом 5:3.

Две результативные передачи сделал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Теперь на его счету 100 очков – 34 очка и 66 голевых передач. Третий сезон кряду канадец набрал 100 баллов, он стал 19-м игроком в истории лиги с подобными показателями. Среди действующих хоккеистов только форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет в активе такую серию.

В 275 матчах Макдэвид набрал 356 очков – 121 гол и 235 результативных передач при показателе полезности «+52».

«Эдмонтон» одержал пять побед в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на шесть очков от зоны плей-фф.