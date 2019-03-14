Невероятный гол защитника «Техаса» из средней зоны с рикошетами от борта и льда

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Техас Старз» уступил «Манитобе Муз» (3:4).

На 11-й минуте второго периода был забит невероятный гол. Защитник «Техаса» Джоэль Хэнли из средней зоны вбросил шайбу в зону атаки. Вратарь фарм-клуба «Виннипега» Эрик Комри выкатился из ворот, чтобы сыграть по шайбе. Однако шайба после удара о борт совершенно непредсказуемым образом выскочила на пятак «Манитобы», ударилась об лёд и по невероятной траектории залетела в уже пустые ворота.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Техаса».

Российский вратарь «Манитобы» Михаил Бердин провёл матч в запасе. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился одним броском в створ ворот.