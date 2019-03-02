«Даллас» отправил Дениса Гурьянова в фарм-клуб

«Даллас Старз» отправил российского нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб, информирует официальный сайт команды.

В этом сезоне уроженец Тольятти весь сезон то вызывается в главную команду системы, то отправляется в АХЛ. В нынешнем сезоне НХЛ 21-летний форвард принял участие в 21 матче и набрал 4 (1+3) очка. В последних двух матчах Денис проводил на льду меньше 10 минут, а его серия без набранных очков составляет пять матчей. Единственную шайбу в НХЛ Гурьянов забросил 10 ноября 2018 года во второй игре в лиге.

Гурьянов является четвёртым бомбардиром «Техас Старз». В 39 матчах нынешнего сезона он забросил 14 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+1» и 10 штрафных минутах.