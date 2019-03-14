Билялетдинов — о Зарипове: о доверии тут разговор вообще не должен идти

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил, почему нападающий Данис Зарипов часто не попадал в состав команды.

«О доверии тут разговор вообще не должен идти. Если вы помните прошлый сезон… В прошлом сезоне ту подготовку, которая была достаточна для плей-офф, он провёл. В этом году была полноценная подготовка, но в тех играх, которые мы считали не для него, мы старались его не использовать.

Что это были за игры? Неважно. Мы его старались использовать таким образом, чтобы у него хватило сил на плей-офф», – приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

В этом сезоне Зарипов забросил 9 шайб и сделал 23 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата. В трёх играх плей-офф в активе Даниса 2 (0+2) очка.