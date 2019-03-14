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Алтыбармакян: не считаю, что сильно уступал кому-то в СКА. Народу было много

Алтыбармакян: не считаю, что сильно уступал кому-то в СКА. Народу было много
Хоккей / КХЛ

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал, как отреагировал на обмен из СКА.

«Как воспринял обмен в «Сочи»? Сложно тут сказать, не хочется никого обидеть. Я первый раз уехал из своего города, я всю жизнь играл в системе СКА, но в то же время я понимал, что «Сочи» — это хороший шанс заиграть в КХЛ, здорово, что так получилось.

Слухи действительно ходили летом, но дальше слухов это не зашло, об обмене узнал только в октябре. Понимал, что шансов пробиться в СКА нет, но надеялся, что смогу, всё-таки все сборы прошёл с основой. Не считаю, что я прям уж сильно кому-то уступал, просто было много народу, взяли молодых ребят. Всегда лучше играть, поэтому спасибо и СКА, и «Сочи», что помогли сделать такой большой шаг», — цитирует Алтыбармакяна Sport24.

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