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Хайнс: мечта Яковлева играть в НХЛ становится реальностью, он профессионал

Хайнс: мечта Яковлева играть в НХЛ становится реальностью, он профессионал
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре российского защитника Егора Яковлева.

«Яковлев — профессионал своего дела, который отлично относится к работе и ничто его от этого не отвлекает. У него нет постоянного места в составе, но ребята это очень уважают. Он не был выбран на драфте, не играл в лиге, но наши скауты проделали хорошую работу. Он приехал и играет хорошо.

Яковлев начинал играть в АХЛ? Мы обсудили ситуацию с ним, поговорили с агентом, и никаких гарантий, что он отправится в „Бингемтон“, не было, но он сказал, что понимает ситуацию, уважает её и хочет продолжить работу. Егор верил, что может играть в НХЛ. И здорово видеть, как его мечта воплощается в реальность», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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