В первом периоде матча серии плей-офф между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и уфимским «Салаватом Юлаевым» зрители не увидели заброшенных шайб. Таким образом, учитывая два матча в регулярном чемпионате (0:1, 0:2), уфимский коллектив не может поразить ворота «Автомобилиста» на протяжении семи периодов подряд.
Команды играют в следующих составах:
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Голышев;
Мамкин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Салават» не забивает «Автомобилисту» на протяжении семи периодов подряд