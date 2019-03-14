«Салават» не забивает «Автомобилисту» на протяжении семи периодов подряд

В первом периоде матча серии плей-офф между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и уфимским «Салаватом Юлаевым» зрители не увидели заброшенных шайб. Таким образом, учитывая два матча в регулярном чемпионате (0:1, 0:2), уфимский коллектив не может поразить ворота «Автомобилиста» на протяжении семи периодов подряд.



Команды играют в следующих составах:



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Голышев;

Мамкин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.