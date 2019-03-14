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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Салават» не забивает «Автомобилисту» на протяжении семи периодов подряд

«Салават» не забивает «Автомобилисту» на протяжении семи периодов подряд
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча серии плей-офф между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и уфимским «Салаватом Юлаевым» зрители не увидели заброшенных шайб. Таким образом, учитывая два матча в регулярном чемпионате (0:1, 0:2), уфимский коллектив не может поразить ворота «Автомобилиста» на протяжении семи периодов подряд.

Команды играют в следующих составах:

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Голышев;
Мамкин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

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