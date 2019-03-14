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Гол Степанова помог «Белым Медведям» перевести серию с «Мамонтами» в пятый матч

Гол Степанова помог «Белым Медведям» перевести серию с «Мамонтами» в пятый матч
Хоккей / МХЛ

«Белые Медведи» одержали непростую победу над «Мамонтами Югры» в четвёртом матче серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-2. Решающий гол забил нападающий челябинской команды Егор Степанов на 46-й минуте игры.

Вторую часть сезона 19-летний форвард провёл в Высшей хоккейной лиге, набрав 5 (2+3) очков в 18 играх за «Челмет». В серии с «Мамонтами Югры» на счету Степанова 3 очка (2+1).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 2
0:2, 2:0, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Ваулин (Телегин, Чусовитин) – 01:37 (5x4), 0:2 – Беляев – 05:14 (5x5), 1:2 – Ширяев (Тертышный, Мокрушев) – 23:50 (5x5), 2:2 – Кулиев (Кирпичников, Кошурников) – 27:54 (5x5), 3:2 – Степанов (Аксёнов, Яковлев) – 45:10 (5x5)

Напомним, в третьем матче серии «Белых Медведей» и «Мамонтов Югры» произошла курьёзная ситуация. Основное время закончилось со счётом 1:1, и судьба противостояния решалась в овертайме. «Мамонты Югры» забросили шайбу и уже праздновали победу в серии, поскольку одержали победы в предыдущих двух матчах. Вся команда гостей вышла на лёд, вратарь хозяев уехал на лавку, а комментатор поблагодарил «Белых Медведей» за сезон. Хозяева сделали запрос на помеху вратарю, и арбитры отменили гол. Через две минуты «Белые Медведи» забили гол, и судейская бригада засчитала его, несмотря на запрос тренерского штаба гостей.

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