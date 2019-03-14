Гол Степанова помог «Белым Медведям» перевести серию с «Мамонтами» в пятый матч

«Белые Медведи» одержали непростую победу над «Мамонтами Югры» в четвёртом матче серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-2. Решающий гол забил нападающий челябинской команды Егор Степанов на 46-й минуте игры.



Вторую часть сезона 19-летний форвард провёл в Высшей хоккейной лиге, набрав 5 (2+3) очков в 18 играх за «Челмет». В серии с «Мамонтами Югры» на счету Степанова 3 очка (2+1).

Напомним, в третьем матче серии «Белых Медведей» и «Мамонтов Югры» произошла курьёзная ситуация. Основное время закончилось со счётом 1:1, и судьба противостояния решалась в овертайме. «Мамонты Югры» забросили шайбу и уже праздновали победу в серии, поскольку одержали победы в предыдущих двух матчах. Вся команда гостей вышла на лёд, вратарь хозяев уехал на лавку, а комментатор поблагодарил «Белых Медведей» за сезон. Хозяева сделали запрос на помеху вратарю, и арбитры отменили гол. Через две минуты «Белые Медведи» забили гол, и судейская бригада засчитала его, несмотря на запрос тренерского штаба гостей.