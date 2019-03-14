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«Барыс» уступил «Авангарду» дома в первом матче серии плей-офф

«Барыс» уступил «Авангарду» дома в первом матче серии плей-офф
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, игра закончилась со счётом 1:3. Счёт в серии стал 1-0 в пользу подопечных Боба Хартли.

Счёт был открыт на 13-й минуте: красивой шайбой отметился нападающий команды хозяев Кирилл Петров. Вскоре «Авангард» упрочил своё преимущество благодаря голу форварда Ильи Михеева. Второй период прошёл без заброшенных шайб, на старте третьего Андре Петерссон сократил отставание «Барыса» в счёте. В концовке хозяева устроили штурм, но «ястребы» поставили точку — Сергей Широков не промахнулся по пустым воротам «Барыса».

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
14 марта 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 3
0:2, 0:0, 1:1
Авангард
Омск
0:1 – Петров (Фисенко) – 12:15 (5x5), 0:2 – Михеев (Бек, Шумаков) – 17:51 (5x4), 1:2 – Петерссон (Михайлис, Блэкер) – 44:25 (5x5), 1:3 – Широков (Зернов, Михеев) – 58:56 (en)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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