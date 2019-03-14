Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

В плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, было сыграно пять матчей.



Нижнекамский «Реактор» дома потерпел поражение от уфимского «Толпара», матч закончился со счётом 2:3 ОТ. «Реактор» проиграл серию со счётом 1-3 и выбыл из плей-офф.

«Снежные Барсы» на домашнем льду уступили «Авто» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:3. «Авто» выиграл серию со счётом 3-1 и прошёл в следующий раунд.

Челябинские «Белые Медведи» на домашней площадке оказались сильнее «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска, игра завершилась со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-2.

В Череповце местный «Алмаз» уверенно победил московскую «Красную Армию», игра закончилась со счётом 4:0. Счёт в серии стал равным: 2-2.

«СКА-Варяги» потерпели поражение от «СКА-1946» (1:6) и вылетели из плей-офф (1-3).