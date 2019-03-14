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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ
Хоккей / МХЛ

В плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, было сыграно пять матчей.

Нижнекамский «Реактор» дома потерпел поражение от уфимского «Толпара», матч закончился со счётом 2:3 ОТ. «Реактор» проиграл серию со счётом 1-3 и выбыл из плей-офф.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 3
1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Толпар
Уфа
1:0 – Семёнов (Шафигуллин, Шарифьянов) – 18:56 (5x5), 1:1 – Пашин (Анохин, Башкиров) – 28:35 (5x5), 2:1 – Михайлов (Шутов) – 36:54 (5x5), 2:2 – Летов (Амиров, Сытый) – 59:07 (5x5), 2:3 – Амиров (Ершов, Анохин) – 71:21 (5x4)

«Снежные Барсы» на домашнем льду уступили «Авто» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:3. «Авто» выиграл серию со счётом 3-1 и прошёл в следующий раунд.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 11:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
0 : 3
0:2, 0:1, 0:0
Авто
Екатеринбург
0:1 – Воронков (Кузнецов, Дербенёв) – 00:09 (5x5), 0:2 – Тютяев (Захаров, Еркин) – 03:56 (5x5), 0:3 – Воронков (Кузнецов, Переляев) – 21:16 (5x4)

Челябинские «Белые Медведи» на домашней площадке оказались сильнее «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска, игра завершилась со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 2
0:2, 2:0, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Ваулин (Телегин, Чусовитин) – 01:37 (5x4), 0:2 – Беляев – 05:14 (5x5), 1:2 – Ширяев (Тертышный, Мокрушев) – 23:50 (5x5), 2:2 – Кулиев (Кирпичников, Кошурников) – 27:54 (5x5), 3:2 – Степанов (Аксёнов, Яковлев) – 45:10 (5x5)

В Череповце местный «Алмаз» уверенно победил московскую «Красную Армию», игра закончилась со счётом 4:0. Счёт в серии стал равным: 2-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
4 : 0
0:0, 1:0, 3:0
Красная Армия
Москва
1:0 – Гераськин – 37:12 (5x4), 2:0 – Неволин (Жирнов) – 42:54 (5x4), 3:0 – Неволин (Жирнов) – 46:03 (5x4), 4:0 – Грачёв (Гераськин) – 47:21 (4x5)

«СКА-Варяги» потерпели поражение от «СКА-1946» (1:6) и вылетели из плей-офф (1-3).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2019, четверг. 19:00 МСК
СКА-Варяги
Ленинградская область
1 : 6
0:3, 1:3, 0:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Бринкман (Морозов) – 08:01 (5x5), 0:2 – Холоденин (Петьков) – 08:44 (5x5), 0:3 – Марченко (Цыплаков, Ибрагимов) – 09:37 (5x5), 1:3 – Алексеев (Грязнов, Яровинский) – 23:04 (5x5), 1:4 – Ибрагимов (Марченко) – 30:04 (5x5), 1:5 – Ожгихин (Морозов) – 34:09 (5x5), 1:6 – Градович (Жук, Холоденин) – 37:09 (5x5)
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