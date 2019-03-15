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Гол Радулова и 14 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

Гол Радулова и 14 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:1. В составе победителей голы на счету Радека Факсы, Роопе Хинца, Джоэла Л’Эсперанса и Александра Радулова. У «дикарей» отличился Джейсон Цукер.

Также на счету Радулова показатель полезности «+2», 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 18.48 на льду. Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. Он появился на льду после того, как гости в начале второго периода забили три шайбы в течение трёх минут.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал «сухую» победу над «Сент-Луис Блюз» — 2:0. В составе победителей отличились Кристиан Воланин и Крис Тирни.

В ещё одной встрече «Виннипег Джетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 4
0:0, 1:3, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Факса (Комо, Полак) – 24:11 (5x5), 0:2 – Хинц (Сегин, Клингберг) – 25:26 (5x5), 0:3 – Л'Эсперанс (Бенн, Хейсканен) – 26:33 (5x5), 1:3 – Цукер (Оберг, Хант) – 29:14 (5x4), 1:4 – А. Радулов (Сегин) – 59:42 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Воланин (Бёдкер, Дюклер) – 33:27 (5x5), 2:0 – Тирни – 59:03 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 3
2:1, 0:1, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Уилер (Лайне, Шайфли) – 01:08 (5x5), 2:0 – Шайфли (Лайне, Уилер) – 11:24 (5x4), 2:1 – Макэвой (Крейчи) – 17:23 (5x5), 2:2 – Нордстрём (Аккьяри, Курали) – 30:00 (5x5), 3:2 – Труба (Шайфли) – 47:38 (5x5), 4:2 – Элерс – 53:02 (5x5), 4:3 – Койл (Хара, Крейчи) – 57:04 (5x5)
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