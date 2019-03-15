Гол Радулова и 14 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:1. В составе победителей голы на счету Радека Факсы, Роопе Хинца, Джоэла Л’Эсперанса и Александра Радулова. У «дикарей» отличился Джейсон Цукер.

Также на счету Радулова показатель полезности «+2», 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 18.48 на льду. Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. Он появился на льду после того, как гости в начале второго периода забили три шайбы в течение трёх минут.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал «сухую» победу над «Сент-Луис Блюз» — 2:0. В составе победителей отличились Кристиан Воланин и Крис Тирни.

В ещё одной встрече «Виннипег Джетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.