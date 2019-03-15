«Аризона» одержала четвёртую победу в пяти матчах, разгромив «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1. В каждом из периодов хозяева забросили по две шайбы.

Первой звездой встречи стал нападающий «койотов» Винсент Хиностроза, оформивший хет-трик. По заброшенной шайбе на счету Оливера Экман-Ларссона, Джейсона Демерса и Марио Кемпе. В составе «уток» отличился Якоб Сильверберг.

На счету российского защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «+2», 6 силовых приёмов и блок-шот за 17.56 на льду.

«Аризона» одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. У «Анахайма» три поражения в пяти встречах. «Утки» (65) — предпоследние.