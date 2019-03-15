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«Аризона» одержала четвёртую победу в пяти матчах, разгромив «Анахайм»

«Аризона» одержала четвёртую победу в пяти матчах, разгромив «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1. В каждом из периодов хозяева забросили по две шайбы.

Первой звездой встречи стал нападающий «койотов» Винсент Хиностроза, оформивший хет-трик. По заброшенной шайбе на счету Оливера Экман-Ларссона, Джейсона Демерса и Марио Кемпе. В составе «уток» отличился Якоб Сильверберг.

На счету российского защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «+2», 6 силовых приёмов и блок-шот за 17.56 на льду.

«Аризона» одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. У «Анахайма» три поражения в пяти встречах. «Утки» (65) — предпоследние.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
6 : 1
2:0, 2:1, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Экман-Ларссон (Ричардсон, Грабнер) – 17:25 (4x5), 2:0 – Демерс (Дворак, Келлер) – 19:09 (5x5), 2:1 – Сильверберг (Шор, Ракелль) – 20:58 (5x5), 3:1 – Хиностроза (Кемпер, Голигоски) – 24:15 (5x4), 4:1 – Хиностроза (Демерс, Голигоски) – 37:49 (5x4), 5:1 – Хиностроза (Фишер) – 59:09 (5x5), 6:1 – Кемпе (Фишер) – 59:59 (4x4)
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