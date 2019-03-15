Разгромная победа «Питтсбурга» — в обзоре матча с «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Сэйбрз» шестым кряду.

По два балла в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Ник Бьюгстад (1+1), Джейк Гюнцель (1+1) и Сидни Кросби (0+2). Голкипер «Пингвинз» Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

Видеообзор самых ярких моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минуты 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».