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«Питтсбург» повторил достижение «Детройта» по числу игроков с 1000 очками в НХЛ

«Питтсбург» повторил достижение «Детройта» по числу игроков с 1000 очками в НХЛ
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки 1000 очков за карьеру в лиге. Воспитанник магнитогорского хоккея стал четвёртым игроком «Питтсбурга», кому удалось набрать 1000 очков в играх за клуб. Рекорд принадлежит Марио Лемье (1723), второе место занимает Сидни Кросби (1206), топ-3 замыкает Яромир Ягр (1079).

«Питтсбург» повторил достижение «Детройта» по числу игроков с 1000 очками в НХЛ. В составе «красных крыльев» исторический рубеж покорялся Горди Хоу (1809), Стиву Айзерману (1755), Алексу Дельвеккио (1281) и Никласу Лидстрёму (1142).

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