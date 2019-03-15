Маккензи: «Детройт» может продлить контракт с Блэшиллом, хотя команда идёт 30-й

Инсайдер телеканала TSN Боб Маккензи поделился мнением о будущем главного тренера «Детройт Ред Уингз» Джеффа Блэшилла.

«Понятно, что видеть «Детройт» в нижней части турнирной таблицы непривычно. Для прославленного клуба это не самая приятная ситуация, но на главного тренера Джеффа Блэшилла это вряд ли окажет негативное влияние. У него заканчивается контракт, но, по моей информации, «Детройт» даже до конца сезона может начать переговоры о его продлении. «Крылья» идут на 30-м месте в лиге, но в целом руководству нравится, как Блэшилл справляется с развитием молодых хоккеистов. Очков у команды не так много, но она конкурентоспособна, хорошо структурирована и обучена. Так что неудача «Детройта» в этом году — не вина главного тренера», — сказал Маккензи в эфире TSN.

На данный момент «Детройт» идёт предпоследним в Восточной конференции, на 23 очка отставая от границы зоны плей-офф.