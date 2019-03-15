Стэмкос: никогда не удивляемся игре Кучерова, это высший комплимент для него

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4) прокомментировал игру Никиты Кучерова, набравшего 4 (2+2) очка.

«Знаете, от Никиты мы всегда ждём игры только на самом высоком уровне. Он делает особенные вещи в каждом матче. Он делает то, что он делает, это высший уровень. Мы никогда не удивляемся его игре, и это, наверное, высший комплимент для него», — сказал Стэмкос.

Кучеров стал первым хоккеистом после Сидни Кросби в сезоне-2006/07, кто набрал 115 очков в регулярном чемпионате и установил новый ассистентский рекорд для россиян (80 передач). Предыдущее достижение по передачам принадлежало Евгению Малкину (78, сезон-2008/09).

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