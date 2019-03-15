Нападающий «Чикаго» Перлини: НХЛ в этом сезоне забавная лига

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брендан Перлини поделился мнением о последних играх команды.

«Для нас главное, что в последней игре мы взяли два очка. В первых двух периодах мы на самом деле играли хорошо. Но потом позволили себе убрать ногу с педали газа. Главное — два очка есть, и мы продолжаем вести борьбу за место в плей-офф. Нам нельзя сбавлять обороты.

Те, кто не верят, что мы попадём в плей-офф, не могут быть в нашей команде. У нас очень хороший коллектив, и мы верим, что каждый отдаст себя без остатка в борьбе за общую цель. А вообще лига в этом сезоне забавная, все в таблице меняется каждую неделю, команды как на американских горках летают. Но мы намерены оставаться в борьбе до самого последнего матча", — цитирует Перлини официальный сайт НХЛ.