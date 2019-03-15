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Плэтт: в любом случае приеду в сборную Беларуси. Прикипел, поэтому и приезжаю

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плэтт: в любом случае приеду в сборную Беларуси. Прикипел, поэтому и приезжаю
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Форвард «Йокерита Джефф Плэтт заявил, что готов помочь сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1, несмотря на проблемы со здоровьем.

«На самом деле вопрос о необходимости операции пока открыт. В ближайшем будущем надо будет вместе с доктором всё взвесить и принять окончательное решение. Уже некоторое время меня беспокоит палец. Посмотрим, в каком состоянии он будет к турниру. Но в сборную в любом случае приеду. Наверное, где-то в середине апреля.

Я многое прошёл с этой командой. Были яркие моменты, например домашний форум в 2014-м, который и для сборной, и для меня сложился удачно. Были и не лучшие времена — как предыдущий турнир или квалификация… За последние годы белорусская дружина стала чем-то значимым, определённой главой в моей жизни. Можно сказать, прикипел. Поэтому и приезжаю», — цитирует Плэтта «Прессбол».

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Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.
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