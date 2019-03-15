«Виннипег» вернул Весалайнена из «Йокерита» и отправил его в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» вернул из «Йокерита» нападающего Кристиана Весалайнена, сообщает пресс-служба канадской команды. Финский форвард отправлен в клуб АХЛ «Манитоба Мус».



В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл пять матчей в составе «Джетс», записав на свой счёт одну голевую передачу. Кроме того на его счету три гола и пять результативных передач в восьми матчах в составе «Манитобы».



В 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Весалайнен сумел отметиться 17 (6+11) баллами при показателе полезности «+3» и 0 минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке около 14 с половиной минут. В шести играх Кубка Гагарина Весалайнен записал в актив одну заброшенную шайбу.

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