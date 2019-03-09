Iltalehti: «Йокерит» — спарринг-партнёр для грандов КХЛ, он вызывает жалость

Финский журналист Саша Хюттюнен негативно оценил историю выступлений «Йокерита» в Континентальной хоккейной лиге.

Курри: разочарованы вылетом «Йокерита», в плей-офф уровень нашего хоккея упал

«Финский гранд стал грустным винтиком КХЛ. После пяти лет в КХЛ можно с уверенностью сказать, что для «Йокерита» всё пошло не так и лучше уже не будет. Да, «джокеры» стабильно попадают в плей-офф, но ничего там не добиваются. На этом успехи заканчиваются. «Йокерит» выступает в качестве талантливого спарринг-партнёра для гигантов из Москвы и Санкт-Петербурга. Ничего не изменится, пока в клубе крутятся деньги Геннадия Тимченко.



Аудитория «Йокерита» — не дураки. Они понимают в хоккее и всё реже приходят на стадион. Клуб перестал даже быть площадкой для финских игроков, всё больше мест в нём занимают легионеры. Нужно всё менять, перетряхнуть руководство клуба, но кто это будет делать? Вряд ли Роману Ротенбергу или Юкке Кохонену это интересно.



Судьба некогда топ-клуба «Йокерит» печальна. Сейчас он находится на положении пленника в России, что вызывает беспокойство и даже жалость», — приводит слова журналиста издание Iltalehti.