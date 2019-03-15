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Яндач: Платонов — один из лучших игроков с точки зрения характера

Яндач: Платонов — один из лучших игроков с точки зрения характера
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о форварде Денисе Платонове, принявшим решение завершить карьеру.

«Мне с ним очень, очень хорошо работалось. Денису было тяжело, потому что он знал свою роль. Мы перед сезоном с ним об этом говорили. Что мы омолодили команду. Платонов здесь будет помогать как опытный игрок. Для меня как для тренера он был по характеру одним из лучших игроков, которого я знал за карьеру.

В плей-офф Платонов провёл все игры, был виден его опыт. Он очень помогал команде весь сезон. Все остальные видели, как Денис работает, как готовится — как профессионал. Брали с него пример. И это тоже останется в моём сердце. По характеру очень хороший игрок», — приводит слова Яндача официальный сайт «Магнитки».

Денис Платонов завершает карьеру и может стать тренером в Магнитогорске
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