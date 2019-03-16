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«Торонто» одержал победу над «Филадельфией», команды забросили 13 шайб на двоих

«Торонто» одержал победу над «Филадельфией», команды забросили 13 шайб на двоих
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 7:6 (1:1, 3:4, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джейк Маззин, который набрал 3 (2+1) очка. Дублем отметился форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк. В активе Клода Жиру три передачи.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился двумя передачами. Защитник «Флайерз» Иван Проворов окончил матч с показателем полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
7 : 6
1:1, 3:4, 3:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Ворачек (Патрик) – 12:22 (5x5), 1:1 – Марло (Нюландер, Маззин) – 17:45 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Гудас, Патрик) – 21:15 (5x5), 1:3 – ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье) – 28:26 (5x5), 2:3 – Хайман (Марнер, Хейнси) – 29:27 (5x5), 2:4 – Гудас (Хег, Кутюрье) – 32:29 (4x4), 2:5 – Гостисбер (Жиру, Конечны) – 33:27 (5x5), 3:5 – Маззин (Хейнси, Кадри) – 36:08 (5x5), 4:5 – Маззин (Браун, Зайцев) – 38:11 (5x5), 5:5 – Маринчин (Холл, Кадри) – 42:55 (5x5), 6:5 – Мэттьюс (Нюландер) – 55:00 (5x5), 7:5 – Мэттьюс (Юнссон, Зайцев) – 57:21 (5x5), 7:6 – ван Римсдайк (Жиру, Гостисбер) – 58:46 (6x5)
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