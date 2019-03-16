«Торонто» одержал победу над «Филадельфией», команды забросили 13 шайб на двоих

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 7:6 (1:1, 3:4, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джейк Маззин, который набрал 3 (2+1) очка. Дублем отметился форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк. В активе Клода Жиру три передачи.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился двумя передачами. Защитник «Флайерз» Иван Проворов окончил матч с показателем полезности «-3».