27 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» избежать разгрома от «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1. «Огоньки» одержали третью победу подряд и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Счёт на 10-й минуте открыл форвард хозяев Джонни Годро. Через 70 секунд Нил Пионк восстановил равновесие. В следующих двух периодах «огоньки» провели по две результативные атаки. Дубль оформил Мэттью Ткачук, также заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй и Михаэль Фролик.

Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32. На счету Владислава Наместникова 4 минуты штрафа, 3 броска в створ и блок-шот за 16.49 на льду (2.49 – в большинстве). У Павла Бучневича показатель полезности «-1», бросок и силовой приём за 15.36 (3.18 – в большинстве).