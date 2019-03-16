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27 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» избежать разгрома от «Калгари»

27 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» избежать разгрома от «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1. «Огоньки» одержали третью победу подряд и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Счёт на 10-й минуте открыл форвард хозяев Джонни Годро. Через 70 секунд Нил Пионк восстановил равновесие. В следующих двух периодах «огоньки» провели по две результативные атаки. Дубль оформил Мэттью Ткачук, также заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй и Михаэль Фролик.

Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32. На счету Владислава Наместникова 4 минуты штрафа, 3 броска в створ и блок-шот за 16.49 на льду (2.49 – в большинстве). У Павла Бучневича показатель полезности «-1», бросок и силовой приём за 15.36 (3.18 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Годро (Ткачук) – 10:00 (5x5), 1:1 – Пионк (Строум) – 11:10 (4x4), 2:1 – Ткачук (Джордано, Фролик) – 22:56 (5x5), 3:1 – Хэтэуэй (Ткачук, Райан) – 24:06 (5x5), 4:1 – Фролик (Ткачук, Хэнифин) – 45:12 (5x5), 5:1 – Ткачук (Баклунд) – 49:49 (5x5)
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