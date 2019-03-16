В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в противостоянии стал равным (1-1), следующие две игры серии пройдут в Уфе.
Статистика матча «Автомобилист» — «Салават»:
броски: 69 — 40
броски в створ: 41 — 25
вбрасывания: 23 — 25
блокированные броски: 8 — 14
силовые приёмы: 24 — 33
время в атаке: 15,58 — 12,25
штраф: 12 — 35.
Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте: точным броском в большинстве отметился нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе вернувшегося после дисквалификации форварда Стефана Да Косты. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж.
«Автомобилист» — «Салават»: хозяева нанесли 41 бросок в створ, гости — 25