«Автомобилист» — «Салават»: хозяева нанесли 41 бросок в створ, гости — 25

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в противостоянии стал равным (1-1), следующие две игры серии пройдут в Уфе.



Статистика матча «Автомобилист» — «Салават»:



броски: 69 — 40

броски в створ: 41 — 25

вбрасывания: 23 — 25

блокированные броски: 8 — 14

силовые приёмы: 24 — 33

время в атаке: 15,58 — 12,25

штраф: 12 — 35.



Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте: точным броском в большинстве отметился нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе вернувшегося после дисквалификации форварда Стефана Да Косты. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж.



«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Коварж оформил «сухарь»