Мартемьянов: никакой психологической победы не одержано, по игре команды равны

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-1).

«Болельщиков благодарю за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде, сегодня в обороне ребята пластались. Коваржа поздравляю с сухим матчем. Подготовились неплохо, хорошая плотная оборона была. Сделали выводы после первого матча и то, откуда идет угроза, мы немного прикрыли. В атаке довольно неплохо сегодня, много бросков, но счет нужен был просто для победы. И мы ее сегодня добились. Благодарен команде.

Психологическое лидерство в серии у «Автомобилиста»? Ни в коем случае, никакой психологической победы не одержано. Серия идёт до четырёх побед. Команды равны по игре, по мастерству, практически по всем линиям. Это будет тяжёлая серия.

Перебросали соперника. Избавились ли от лишнего креатива? Да, попросили ребят, а они сделали. Вот и всё.

Сегодня забили Да Коста и Белоусов, которые не играли в прошлом матче. Чего жду от Георгия? Мы от всех нападающих ждём голов. Оба свежих игрока, считаю, что нам сегодня помогли, хорошо вошли в игру. Также, как и Евгений Грачёв. Он долгое время не играл из-за травмы, сегодня сыграл первый матч довольно неплохо. Может быть, сказалось то, что у нас более свежие люди вышли на поле. В атаке немного понастырнее получилось, чем в прошлой игре.

План сделать четвёртую пятерку более габаритной благодаря Грачёву? Ну, естественно, ребята в «Салавате» крупные, нам тоже нужно было немного роста добавить. Ещё раз повторю, что Грачев со своей ролью справился. Как центральный нападающий сыграл надёжно.

Доволен ли Обидиным? Андрей прогрессирует, сегодня хорошо играл, доволен. Я вообще всеми парнями доволен. Без ошибок ни одна игра не проходит, но ошибка ошибке рознь. Дорогого стоит, что сыграли в некоторых моментах, попроще. Те парни, которые раньше не играли в плей-офф, обретают хороший опыт. Надеюсь, что он нам пригодится в дальнейшем. Обидин агрессивно идёт в атаку? Андрей в жизни довольно спокойный, скромный парень. На поле агрессию проявляет. Это нормально, плей-офф. Так и надо, так хоккей намного зрелищнее. Он крайний нападающий и должен играть агрессивно.

Литовченко вернулся на фланг? Он у нас универсальный солдат, везде может играть, кроме ворот, наверное» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.