Гуркин: «Автомобилист» старается меньше отвечать на провокации

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился эмоциями после победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-1).

«Сыграли сегодня хорошо, но и соперник хорошо. Мы, наверное, сегодня больше хотели выиграть. Мы выполнили тренерское задание, были больше заряжены, чем в первой игре.

Сегодня гораздо меньше удалений ненужных по сравнению с первой игрой. Как справились с эмоциями? Большинство – очень важный компонент и особенно большую роль играет в плей-офф, мы стараемся меньше удаляться, меньше отвечать на провокации. Не ввязываться в драки просто так. В такой ситуации нужно просто терпеть и работать.

Обе команды достаточно результативно провели регулярный чемпионат, а за два матча мало шайб? Все очень строго играют в обороне, да и моментов не особо много. Каждый момент может решить исход матча, и мы стараемся играть строго. В общем, как и соперник. Думаю, с этим связано», — сказал Гуркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.