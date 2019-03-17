Невероятная игра Кроуфорда — в обзоре матча «Монреаль» — «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Для подопечных Джереми Коллитона эта победа стала пятой подряд, они продолжают вести борьбу за попадание в плей-офф.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Заброшенными шайбами отметились Коннор Мёрфи и Брендан Перлини. Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд оформил шат-аут, отразив 48 бросков.

Двумя результативными передачами отметился Алекс Дебринкэт. Лучший бомбардир «Чикаго» Патрик Кейн очков не набрал, как и Артём Анисимов. Российский форвард провёл на льду 15 минут 45 секунд.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».