Передачи Радулова и Ничушкина не помогли «Далласу» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3.

Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

Антон Худобин отразил 25 бросков из 27, в серии буллитов он пропустил с четвёртой попытки. На счету Александра Радулова результативная передача, нереализованный буллит, показатель полезности «+1», 4 броска в створ, силовой приём, блок-шот за 23.06 на льду (2.49 – в большинстве). У Валерия Ничушкина голевая передача, 4 броска и 3 силовых приёма за 13.38.

Николай Голдобин участия в матче не принимал.