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Передачи Радулова и Ничушкина не помогли «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Передачи Радулова и Ничушкина не помогли «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3.

Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

Антон Худобин отразил 25 бросков из 27, в серии буллитов он пропустил с четвёртой попытки. На счету Александра Радулова результативная передача, нереализованный буллит, показатель полезности «+1», 4 броска в створ, силовой приём, блок-шот за 23.06 на льду (2.49 – в большинстве). У Валерия Ничушкина голевая передача, 4 броска и 3 силовых приёма за 13.38.

Николай Голдобин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 3
0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Шаллер (Бигл) – 00:52 (5x5), 0:2 – Шаллер (Петтерссон, Бёзер) – 10:53 (5x5), 1:2 – Бенн (Ничушкин, Полак) – 39:38 (5x5), 2:2 – Федун (А. Радулов, Клингберг) – 56:10 (5x5), 2:3 – Ливо – 65:00 ( ПБ)
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