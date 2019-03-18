«Вегас» одержал восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Эдмонтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.

После двух периодов «золотые рыцари» вели со счётом 3:2. В их составе отличились Марк Стоун, Коди Икин и Джонатан Маршессо. У «нефтяников» голы на счету Райана Ньюджента-Хопкинса и Леона Драйзайтля. На старте третьего игрового отрезка Маршессо оформил дубль. Крис Расселл вскоре отыграл одну шайбу, но хозяева забросили ещё две усилиями Брейдена Макнэбба и Алекса Така.

«Вегас» одержал восьмую победу в девяти матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков. У «Эдмонтона» два поражения в трёх встречах, он – 12-й с 71 баллом.