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«Вегас» одержал восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Эдмонтон»

«Вегас» одержал восьмую победу в девяти матчах, обыграв «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.

После двух периодов «золотые рыцари» вели со счётом 3:2. В их составе отличились Марк Стоун, Коди Икин и Джонатан Маршессо. У «нефтяников» голы на счету Райана Ньюджента-Хопкинса и Леона Драйзайтля. На старте третьего игрового отрезка Маршессо оформил дубль. Крис Расселл вскоре отыграл одну шайбу, но хозяева забросили ещё две усилиями Брейдена Макнэбба и Алекса Така.

«Вегас» одержал восьмую победу в девяти матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков. У «Эдмонтона» два поражения в трёх встречах, он – 12-й с 71 баллом.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 3
2:1, 1:1, 3:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Стоун (Карлссон) – 05:40 (5x5), 1:1 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом) – 13:13 (5x4), 2:1 – Икин (Носек, Карпентер) – 19:05 (5x5), 2:2 – Драйзайтль (Макдэвид) – 20:22 (5x5), 3:2 – Маршессо (Карлссон, Смит) – 22:12 (5x5), 4:2 – Маршессо (Смит) – 40:40 (5x5), 4:3 – Расселл (Ганье, Хайра) – 45:52 (5x5), 5:3 – Макнэбб (Теодор, Ривз) – 49:45 (5x5), 6:3 – Так – 56:32 (5x5)
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