«Салават» — «Автомобилист»: Коварж сделал сумасшедший двойной сейв

В первом периоде матча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга великолепный сейв удался голкиперу гостей Якубу Коваржу. Чешский голкипер дважды подряд спас свою команду в практически безнадёжной ситуации.

Плющев: у «Автомобилиста» и «Салавата» отличные вратари, разгромов тут не будет

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;

Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.