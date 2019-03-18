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«Салават» — «Автомобилист»: Коварж сделал сумасшедший двойной сейв

«Салават» — «Автомобилист»: Коварж сделал сумасшедший двойной сейв
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга великолепный сейв удался голкиперу гостей Якубу Коваржу. Чешский голкипер дважды подряд спас свою команду в практически безнадёжной ситуации.

Плющев: у «Автомобилиста» и «Салавата» отличные вратари, разгромов тут не будет

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.

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