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«Вашингтон» подписал контракт с форвардом Йельского университета

«Вашингтон» подписал контракт с форвардом Йельского университета
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с нападающим Джо Снайвли, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли. Контракт новичка с 23-летним хоккеистом заключён сроком на два сезона, старт действия соглашения — чемпионат-2019/20.

Снайвли на протяжении четырёх лет выступает за команду Йельского университета. В текущем чемпионате нападающий записал в актив 36 (15+21) баллов, всего в студенческой лиге NCAA Снайвли отметился 139 очками. Форвард за карьеру заработал несколько индивидуальных наград в студенческом хоккее и неоднократно входил в различные символические сборные в каждом своём сезоне.

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